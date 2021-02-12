Брянск, , 11:35 — REGNUM 146 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 12 февраля — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заразившихся превысило 31 тысячу. Лаборатории проверили 1997 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 31 тыс. 40 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 тыс. 653 человека, в том числе 205 — выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 436 тыс. 227 исследований на COVID-19.