Пермь, , 10:40 — REGNUM Пермский край с 12 по 14 февраля окажется во власти сильных снегопадов и резких колебаний температур воздуха. В западной части региона может выпасть свыше половины месячной нормы осадков, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

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Снегопад начнется в ночь на 13 февраля. Интенсивность осадков будет постепенно увеличиваться. При этом будет расти контраст температуры между севером и югом края: утром 13 февраля по югу потеплеет до −5…−7°С, по северу ожидается −18…−20°С, а в Перми — около — 12 °C. В течение дня зона сильного снегопада сместится в северную часть края.

К вечеру 13 февраля по западу Прикамья за сутки непрерывного снегопада может выпасть до 15−17 мм осадков, по северным и южным районам — 5−10 мм, по центральным — до 15 мм.

Пик потепления в Перми вероятен в ночь на 14 февраля, в это же время на север края выйдет точка окклюзии с сильными снегопадами, усилением ветра и понижением температуры воздуха.

Всего с вечера 12 февраля до середины дня 14 февраля по всей северной половине края, а также и по западным районам ожидается выпадение 15−20 мм осадков (что составляет 50−60% от месячной нормы февраля). В Перми количество осадков сложно спрогнозировать, так как город может оказаться на южной границе зоны сильных снегопадов. При разных сценариях может выпасть от 5 до 15 мм.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми, вести расчистку улиц будут порядка 273 единиц техники и около 300 рабочих. Подрядным организациям в период снегопада поручено обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части, а также не допустить образования наледи.