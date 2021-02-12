Ижевск, , 10:40 — REGNUM Власти Удмуртии опубликовали указ «О введении режима повышенной готовности» с изменениями, которые ранее анонсировал глава республики Александр Бречалов. Вопреки его заявлению об отмене обязательного масочного режима, который теперь должен был стать рекомендательным, соответствующих изменений в новой редакции документа нет.

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В то же время указано, что с 10 февраля молодежные организации могут проводить мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещениях без ограничения по числу участников, исключая граждан в возрасте старше 65 лет.

При этом на всех мероприятиях, включая спортивные состязания, число зрителей не должно превышать 50% от максимальной наполняемости зала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в ходе прямого эфира в социальных сетях Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. Причем аналогичную практику регион применял и после спада весеннего пика заражений коронавирусом. С 13 июля по 11 сентября режим ношения масок был рекомендательным.

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский после решения Удмуртии, к которой присоединилась Чечня, говорил, что власти российских регионов не имеют права отменять масочный режим, введённый в стране постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ [номер] 31, где пунктом первым установлено <…>: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, парковках, в лифтах», — сказал Барщевский.

Он добавил, что регионы обязаны следить за соблюдением первого пункта, то есть они могут «следить за исполнением, добиваться исполнения», отменять федеральное постановление они не имеют права.