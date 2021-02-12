Ставрополь, , 10:34 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны двое жителей Нефтекумского района Арифулла Авезов и Ахмет Терекбаев, подозреваемые в участии в банде Шамиля Басаева и Хаттаба. По данным следствия, получены неопровержимые доказательства их участия в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили 12 февраля в пресс-службе СКР.

Подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, классифицируемых статьями УК РФ «Бандитизм», «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Участие в вооруженном мятеже».

Как стало известно следствию, задержанные добровольно вступили в ряды членов НВФ под руководством Басаева и Хаттаба и с 7 по 24 августа 1999 года в составе вооруженной банды из около тысячи боевиков напали на Ботлихский район Дагестана. Целью преступников было свержение конституционного строя России и отторжения части территории Дагестана.

Напомним, за 22 года с момента совершения этого преступления уже найдены и осуждены 80 членов этой банды.

Читайте также: Вторжение чеченских боевиков в Дагестан в августе 1999 года глазами очевидца