Саратов, , 10:44 — REGNUM В Саратовской области привили от коронавируса, по информации на 12 февраля, 40 196 человек, за сутки иммунизацию прошли 1 342 жителя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Первый этап вакцинации осуществили 33 243 человека, за минувший день — 947 саратовцев. Полностью завершили иммунизацию 6 953 жителей, за сутки 395 человек.

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин может пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в конце лета или начале осени, так как в это время ему придётся много ездить. Такую вероятность глава государства допустил во время встречи с руководителями российских СМИ.

Читайте также: Путин поделился планами на вакцинацию от COVID-19