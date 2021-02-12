Москва, , 10:31 — REGNUM В День Святого Валентина ВДНХ приглашает всех желающих 13 и 14 февраля отметить этот праздник. Выставка подготовила особенную программу для всех влюблённых, сообщается на портале мэра столицы.

Дворец бракосочетания на ВДНХ приготовил для влюбленных, планирующих создание семьи сюрприз. Также пары смогут проверить чувства в «Робозагсе». На главном катке состоится церемония бракосочетания.

В «Москвариуме» пройдут бесплатные лекции «Любовь в Мировом океане». Посетители с именами Валентин и Валентина смогут пройти на экспозицию «Аквариум» бесплатно. Кроме того, гостей ждут мастер-классы, квесты, шоу и концерты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Музеи Москвы подготовили праздничную программу ко Дню всех влюбленных.

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