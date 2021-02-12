Тбилиси, , 10:30 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 24 359 исследований на SARS-CoV-2 выявили 507 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 264 665 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 256 684 победили инфекцию, в том числе 660 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3336 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2045 пациентов, в оборудованных гостиницах — 284. На карантине находятся 304 человека.

Согласно официальным данным на 11 февраля, в Грузии за сутки выявили 557 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 21 890 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии ожидают во второй половине февраля поступления первой партии вакцины от COVID-19. В страну должны привезли 29 250 доз препарата. Вначале прививать будут медицинских работников.

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