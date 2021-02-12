Хельсинки, , 10:44 — REGNUM Финские власти анонсировали ограничение движения в ночные часы в период с 19 по 25 февраля через международные пограничные пункты на границе с Россией: Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное) и Ниирала (Вяртсиля). Это сделано из-за того, что на этих пунктах в указанное время не будет медицинских работников для тестирования въезжающих на коронавирус, сообщает издание Yle.

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Напомним, ранее сообщалось, что пересекающие финскую границу граждане чаще всего избегают тестирования на коронавирус, проезжая в те часы, когда медики не работают. Поэтому здравоохранительные власти Юго-Восточной Финляндии обратились к правительству страны с просьбой закрывать границу на ночь, когда не работает пункт тестирования на коронавирус.

«Органы здравоохранения расширили часы работы пунктов, однако для круглосуточного дежурства персонала не хватает», — объясняется в сообщении.

Отметим, что ограничения не распространяются на грузовой транспорт и на лиц, у которых есть неотложная причина пересечь границу ночью.

Часы работы погранпунктов будут определены после консультаций с органами здравоохранения. Сейчас пункт тестирования в Ваалимаа работает с 07:00 до 21:30, в Нуйямаа — с 07:00 до 22:00 по местному времени.

Напомним, в настоящее время в Финляндии действуют отграничения на въезд. Пересечь границу с российской стороны может только ограниченная категория граждан, в нее не входят туристы и любители шопинга. Ограничительные меры в настоящее время действуют до 25 февраля.

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