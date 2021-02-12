Курган, , 10:25 — REGNUM В Курганской области до 28 февраля продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Самоизолированным разрешено выходить на улицу в случае обращения за медпомощью, следования к месту работы и обратно, при посещении судов и других правоохранительных органов, в магазин. Им разрешён также выгул домашних животных и вынос мусора.

Режим самоизоляции не применяется к медикам, руководителям и работникам органов власти, отметили в штабе.