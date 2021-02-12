Владивосток, , 10:33 — REGNUM В ЗАГСах Владивостока на «зеркальную» дату-палиндром 12.02.2021 желающих зарегистрировать брак оказалось 50 пар, что значительно больше, чем в любой другой день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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По словам сотрудников ЗАГС, большинство молодожёнов намеренно выбирали этот день, потому что верят в магию даты, которая обязательно принесёт семье счастье.

На торжественной регистрации из-за коронавирусных ограничений могут присутствовать не более восьми гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в «зеркальную дату» 12 февраля зарегистрируют брак 27 пар. 12.02.2021 может стать одной из самых популярных в этом году по количеству церемоний бракосочетания.