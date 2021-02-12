Новосибирск, , 10:21 — REGNUM В профсоюз Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН не поступало жалоб на зарплаты от сотрудников. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюзного комитета института Александр Шилов.

Напомним, ранее сотрудница института Анастасия Проскурина сообщила президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах новосибирских учёных.

По словам Шилова, из-за отсутствия официальных жалоб профсоюз никак не мог повлиять на ситуацию, однако его представители неоднократно обращались в федеральное правительство с данной проблемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирское управление Минобрнауки ликвидируют из-за зарплат учёных.