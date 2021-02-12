Красногорск, , 10:37 — REGNUM В Московской области от коронавируса ежедневно вакцинируют около 10 тыс. человек. Такие цифры привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

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Как отмечают авторы репортажа, жители региона имеют возможность привиться от COVID-19 не только в поликлиниках, но и в обычных торговых центрах, где вакцинация производится без предварительной записи.

Что касается желающих воспользоваться этой услугой, то, со слов Воробьёва, раньше властям приходилось уговаривать граждан пройти вакцинацию, сейчас же поток пациентов существенно увеличился — люди убедились в эффективности вакцины и спешат обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы дошли до 10 тыс. вакцин в сутки. В феврале, я думаю, мы привьём если не 200 тыс. человек, то около того», — сказал Воробьёв.

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