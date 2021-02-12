Оренбург, , 10:17 — REGNUM В Оренбурге арестован 26-летний иностранец. У него обнаружено и изъято 800 граммов героина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, молодой человек приехал в столицу региона, чтобы зарабатывать деньги на сбыте героина наркоманам. В арендованной квартире выявлено 169 свертков, в которых хранился наркотик.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконной сбыт наркотических веществ в крупном размере»). Иностранному гостю грозит до 20 лет лишения свободы.