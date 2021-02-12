Самара, , 10:22 — REGNUM Маленького ребенка эвакуировали на вертолете из Октябрьска в детскую больницу Тольятти. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Пресс-служба ведомства цитирует слова заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонда Чернухи, которой сообщил, что в настоящее время ребенку 4,5 лет врачи оказывают медпомощь в профильном стационаре: специалисты оценивают его состояние как состояние средней степени тяжести.

Сообщается, что на эвакуацию по маршруту Самара — Октябрьск — Тольятти потребовалось 2 часа 15 минут. Сюда включено время осмотра маленького пациента на месте.

«Это хорошие временные показатели, которые стали доступны благодаря использованию в нашей работе вертолета», — сообщил Чернуха.

По его словам, всего в прошлом году вертолет сделал 61 вылет. В результате в больницы было доставлено 88 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в распоряжение медиков Самарской области поступил вертолет Ми-8.

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