Владивосток, , 10:20 — REGNUM В Приморье в тестовом режиме открылась первая профессиональная школа покера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Школа покера может стать фактором дополнительного интереса к игорному туризму.

В руководстве покерного клуба уверены, что игорная зона «Приморье» будет притягивать не только гостей со всего Дальнего Востока, но и иностранных игроков, в том числе и благодаря большому интересу к покеру.

По мнению представителей игорного оператора «Шамбала», покерные турниры — отличный способ социализации и средство заработка.

«Ежегодно более 10 тысяч российских игроков принимают участие в крупнейших сериях турниров по всему миру. За один только 2019 год россияне, принимавшие участие лишь в одной серии WSOP, получили в качестве призовых более 6 миллионов долларов», — сказал менеджер покерного клуба «Шамбала» Дмитрий Селиванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве была прекращена деятельность 65 нелегальных игорных заведений.