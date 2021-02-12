Оренбург, , 10:09 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных в срочном порядке покинул Оренбург и уехал в свой родной город — Североуральск. Как сообщает пресс-служба администрации Оренбурга, у мэра умерла мать.

«Коллектив администрации города Оренбурга и Оренбургский городской совет выражают глубокие, искренние соболезнования главе города Оренбурга Владимиру Ильиных, его родным и близким в связи с безвременной кончиной матери Валентины Викторовны. Светлая память», — выразили соболезнования чиновники и политики города.