Москва, , 10:07 — REGNUM У Всемирной организации здравоохранения нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

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В беседе с РБК она подчеркнула, что однозначного ответа на этот вопрос нет, так как всё зависит от того, как перчатки использует конкретный человек. При этом Вуйнович напомнила, что специалисты организации однозначно советуют мыть руки в течение 20−40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

«Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг», — пояснила представитель ВОЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюань заявляла, что в больнице персонал должен носить перчатки, так как имеет дело с множеством заболевших людей, которых нужно обследовать. Однако за пределами больницы, по её словам, необходимости в перчатках нет, достаточно просто почаще хорошо мыть руки.

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