Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Жителю Соединенных Штатов предъявили обвинения в том, что он якобы угрожал новому американскому президенту Джо Байдену. Об этом 12 февраля сообщается на сайте минюста США.

Уточняется, что полицейские задержали 27-летнего жителя Северной Каролины Дэвида Кайла Ривза 5 февраля, а 11 февраля он предстал перед судом.

«В период с 28 января по 1 февраля 2021 года Ривз несколько раз связывался по телефону с коммутатором Белого дома и угрожал президенту Байдену и другим лицам», — говорится в сообщении прокуратуры по Западному округу штата Северная Каролина.

Также указывается, что, по информации прокуратуры, 1 февраля агент Секретной службы связался с Ривзом для того, чтобы обсудить с ним звонки с угрозами. При этом утверждается, что последний на протяжении дня несколько раз перезванивал агенту, продолжая «угрожать президенту, агенту Секретной службы и другим».

По итогам слушания судья принял решение оставить Ривза под стражей. В то же время за угрозы в адрес президента США предусмотрено максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и штрафа до $250 тыс. Данное дело расследует Секретная служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден дает весьма скупые комментарии по поводу происходящего в Сенате, однако он все же прокомментировал третий день процесса по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа.