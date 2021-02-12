Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов избран всего несколько дней назад, однако его первые заявления уже вызвали удивление у многих жителей города и экспертов. Градоначальник допустил, что незаконно снесённый символ Победы, Краснознамённая группа с орденом Ленина, может и не вернуться на историческое место.

Краснознамённая группа с орденом Ленина Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург)

ИА REGNUM публикует полный текст обращения Почётного гражданина Екатеринбурга и Свердловской области, ветерана труда, узника концлагерей Семёна Исааковича Спектора к Алексею Орлову.

Семён Исаакович Спектор Egd.ru

«Уважаемый Алексей Валерьевич!

Я и многие другие ветераны Екатеринбурга оказались удивлены Вашими словами о возможном пересмотре решения о возвращении Краснознамённой группы с Орденом Ленина.

На заседании городской думы 9 февраля 2021 года Вы сказали: «Предлагаю сейчас не давать обещаний, что я её восстановлю. Давайте мы все вместе, учитывая все мнения, ещё раз посмотрим: на том ли месте она должна быть установлена заново, либо есть какие-то другие решения».

Краснознамённая группа — это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознамённой группы собирались ветеранскими организациями.

Памятный знак, напоминающий о необходимости вернуть Краснознамённую группу Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург)

Снос памятника в 2013 году был вопиющим актом несправедливости, прямым оскорблением ветеранов и всех жителей города, которые чтят подвиг нашего героического народа. Горожане давно требуют вернуть памятник на историческое место. Свидетельство этому — многочисленные опросы, уже проведённые администрацией города и другими организациями, обращения ветеранских организаций, почётных жителей города, историков и архитекторов.

Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев однозначно заявляли, что Краснознамённая группа будет восстановлена на прежнем месте. Возвращение памятника запланировано на 2021 год.

Выражаю надежду, что справедливость восторжествует и народный памятник вернётся в своём первоначальном виде на историческое место.

Спектор С.И.»

Обращение Семёна Спектора к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову Семён Исаакович Спектор

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