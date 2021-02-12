Новотроицк, Оренбургская область, , 10:01 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области учитель-логопед стала жертвой мошенников. Она перевела им более 1,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, горожанке поступил телефонный звонок от неизвестного, который проинформировал о попытке хищения денег с банковской карты женщины. Также звонивший заявил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Мужчина преставился сотрудником банка.

Для предотвращения несанкционированного доступа неизвестный посоветовал новотройчанке самостоятельно оформить кредит, обналичить его и вместе с имеющимися денежными средствами перевести на «безопасные счета». В результате женщина, следуя указания «сотрудника банка», оформила три кредита, обналичила собственные накопления и перевела все денежные средства (1 863 000 рублей) на 28 абонентских номеров.

По завершению всех операций, а их было 129, жительница Новотроицка поняла, что ее обманули, и заявила о факте мошенничества в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В полицейском ведомстве в очередной раз рекомендуют населению быть бдительным и не доверять незнакомцам, которые по телефону сообщает о попытке хищения денег с карт. Для проверки информации следует обращаться в финансовое учреждение, его телефон указан на банковской карте.