Владивосток, , 09:56 — REGNUM В регионах Дальнего Востока за 2020 год было выявлено пять финансовых пирамид, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Финансовые пирамиды были вскрыты в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Но они работали с жителями и других регионов России.

В Приморье пирамида работала под видом кредитно-потребительского кооператива. Учредитель фирмы, которая попала под банкротство, создал организацию с похожим названием и продолжал собирать деньги с населения. Одна из женщин, вложившая в кооператив один млн рублей, через год решила забрать его и проценты, но получила отказ. После этого пострадавшая обратилась в Дальневосточное ГУ Банка России.

Была также вскрыта деятельность лже-трейдера, которому люди отдавали по 5−10 млн рублей, желая быстро разбогатеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии задержаны два учредителя, а также главный бухгалтер кредитно-потребительского кооператива «Сберкнижка», от деятельности которого пострадали почти 400 жителей республики и других регионов РФ.