Барселона, Испания, , 09:52 — REGNUM Городской совет Барселоны намерен предпринять ряд мер по улучшению реагирования различных муниципальных служб в общественном пространстве. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

Пандемия изменила отношения и привычки горожан на улице. Городской совет Барселоны создаст комиссию для продвижения стратегического плана с целью выработки ряда мер по улучшению реакции различных муниципальных служб в публичном пространстве. В указе мэра, опубликованном 11 февраля в муниципальной газете, говорится, что эта новая инициатива позволит «углубиться» в предоставлении этих услуг в этой области и решать проблемы города на различных этапах и в будущем.

Новая комиссия будет глубоко анализировать информацию из муниципального управления данных и аудитов, проведенных городским советом. На основе этой документации будут определены направления и предложения по продвижению «качества и эффективности» в управлении услугами, задействованными в общественной сфере. Комиссия будет состоять из представителей различных областей — экологии, урбанистики, инфраструктуры и мобильности под председательством Управления городского планирования, инфраструктуры и безопасности. Также будут присутствовать представители Городского совета по мобильности, по чрезвычайным ситуациям в области климата, а также муниципальные руководители всех районов и других департаментов.