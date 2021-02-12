Саратов, , 10:42 — REGNUM В Саратовской области за сутки число выздоровевших после перенесенного коронавируса превысило количество новых носителей коронавируса. Так, на сегодняшний день, 12 февраля, носителями коронавируса числятся 46 075 человек, за сутки инфицированы 232 жителя. Накануне заболели 243 человека. Побороли инфекцию с начала пандемии 40 882 пациента или 88,7%, за сутки — 253 человека. Всего скончались 590 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По числу новых выявленных случаев лидирует Саратов — 123 заболевших, в Энгельсском районе — 27 человек, 15 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 79 пациентов, 44 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, по 34 человека — в возрасте от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет, 16 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 129 тыс. исследований, за сутки — свыше 6,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 11 февраля, прошли 38 854 человека. Первый этап вакцинации осуществили 32 296 человек.

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