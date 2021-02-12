Москва, , 09:57 — REGNUM Ослабление на территории России связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений является мужественным решением, с учетом проделанной работы по информированию жителей страны о ходе эпидемии. Такое мнение 12 февраля высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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"Эпидемиологическая ситуация показывает спад (заболеваемости). Это мужественное решение — ослабить ограничения, при этом много сделано для просвещения людей, для понимания, что пандемия не ушла и мы вместе сможем ее преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме», — заявила она в интервью РБК.

Также Вуйнович отметила, что снятие ограничений будет способствовать восстановлению экономики и снятию психологической нагрузки с жителей России, однако подчеркнула, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки их необходимо будет вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, с пятницы, 12 февраля, в Петербурге решением Смольного разрешено возобновить работу фуд-кортов и фуд-плейсов при условии обслуживания не более 50% столов и соблюдении установленных Роспотребнадзором стандартов безопасности.