Брянск, , 10:11 — REGNUM Свыше 27 тысяч человек уже прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. В ближайшее время ожидается новая поставка 13 тысяч доз препарата «Спутник V».

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По данным оперштаба, привиты уже 27 тыс. 243 добровольца. До 16 февраля в Брянскую область поступит еще 13,4 тысячи доз вакцины «Спутник V». Прививки по предварительной записи делают в пяти государственных поликлиниках и больницах Брянска и 26 лечебных учреждениях муниципальных образований, а также в больнице РЖД в областном центре.

Массовая вакцинация в Брянской области началась 18 января.

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