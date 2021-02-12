Ярославль, , 09:49 — REGNUM Правительство Ярославской области выделило дополнительную технику для уборки областного центра. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

Уборка города Yarregion.ru

На помощь коммунальным службам города «дополнительно привлечены силы областных дорожных служб». Сделать это поручил губернатор Дмитрий Миронов, который ранее раскритиковал уборку в Ярославле.

«Этой ночью семь комбинированных дорожных машин и два автогрейдера дорожных организаций АО «Ярдормост» и АО «ГК «ЕКС» подключились к работам по расчистке дорог в городе Ярославле. Сейчас, согласно прогнозам, на территорию области надвигаются снегопады очень высокой интенсивности, и важно обеспечить комфортное и безопасное передвижение не только по дорогам региона, но и по улицам нашего областного центра», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Областная техника работала на основных магистралях города. Дороги расчищали и обрабатывали противогололёдными материалами.

Также региональные власти сообщают, что на уборке улично-дорожной сети Ярославля задействовано 40 единиц специализированной техники и порядка 100 рабочих. Этого очень мало, так как протяжённость дорог Ярославля составляет более 700 километров.

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