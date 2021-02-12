Ярославль, 12 февраля 2021, 09:49 — REGNUM Правительство Ярославской области выделило дополнительную технику для уборки областного центра. Об этом сообщает официальный сайт правительства.
На помощь коммунальным службам города «дополнительно привлечены силы областных дорожных служб». Сделать это поручил губернатор Дмитрий Миронов, который ранее раскритиковал уборку в Ярославле.
Областная техника работала на основных магистралях города. Дороги расчищали и обрабатывали противогололёдными материалами.
Также региональные власти сообщают, что на уборке улично-дорожной сети Ярославля задействовано 40 единиц специализированной техники и порядка 100 рабочих. Этого очень мало, так как протяжённость дорог Ярославля составляет более 700 километров.
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