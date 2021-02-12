Сеул, , 10:11 — REGNUM В четырёх из десяти начальных, средних и старших школах Южной Кореи среднее количество учеников в классе превышает показатель Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 23 человека. Об этом сообщает MBC News со ссылкой на представителей министерства образования страны.

Согласно опубликованным данным, в 4774 из 11 957 школ страны (или 39,9% школ) среднее количество учеников в классе превышает отметку 23 человека.

Известно, что в 477 школах по всех стране среднее число учащихся в классе превышает 30 человек. Из них 222 таких школы расположены в провинции Кёнгидо, ещё 64 образовательных учреждения — в Сеуле.

Отмечается, что среднее число учащихся в начальных школах составляет 32 человека, а в средних и старших школах — 36 человек.

Представитель Национального собрания Южной Кореи отметил, что из-за большого количества учащихся в классах качество образования падает, а также подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса правительству необходимо разработать меры по защите прав школьников на учебу, а также прав по охране здоровья.