Киев, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 4773 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2 тыс. человек, 116 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявили в Ивано-Франковской и Львовской областях — 592 и 373 случая.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 262 867 случаев заражения, 24 174 пациента скончались от осложнений.

Как сообщало, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре на Украину должна прибыть вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Первым делом ею вакцинируют медиков.

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