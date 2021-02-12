Москва, , 09:41 — REGNUM Жителей Москвы в выходные дни (13−14 февраля) ждёт испытание сильным снегом и метелью. Настоящий снежный коллапс принесёт мощный южный циклон, передают «Метеоновости».

Наиболее сильным снегопад будет в ночь на субботу. При сильном северо-восточном ветре, 12−17 м/с, за сутки на Москву выпадет рекордное количество осадков.

К воскресенью высота снежного покрова в столице достигнет 20−30 см. При этом сохранится морозная погода. Ночью ожидается −17… −20 °C, днём −13… −15°C.

ИА REGNUM сообщало ранее, в Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности.

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