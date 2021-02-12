Москва, , 09:42 — REGNUM Свои поздравления академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову в связи с его 80-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 12 февраля обнародована на сайте Кремля.

«Врач по призванию, выдающийся ученый и настоящий подвижник, вы честно, беззаветно служите избранному делу, профессиональному долгу. Во многом благодаря вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершен грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний», — говорится в поздравлении главы Российского государства.

Также президент РФ отметил, что плодотворная работа юбиляра в качестве основателя и признанного лидера крупной, всемирно известной эндокринологической школы является заслуживающей самого глубокого уважения.

Напомним, Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Он является специалистом в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительным членом РАМН (1994), академиком РАН (2003). Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, и «Дружбы народов», имеет звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».