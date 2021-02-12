Тюмень, 12 февраля 2021, 09:38 — REGNUM В Тюменской области четверть проверенных в феврале предприятий нарушили антиковидные правила. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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В феврале сотрудниками Роспотребнадзора проверено 85 объектов торговли и услуг. Из них в 21 выявлены нарушения, составлено 26 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Приостановлена деятельность шести предприятий.