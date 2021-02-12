Пермь, , 09:38 — REGNUM В Перми проходят съёмки фильма «Чук и Гек». Одну из ролей в ленте сыграет актер Владимир Вдовиченков. Он уже приехал в Пермь, о чем заявил в Instagram.

«Привет, друзья! Снимаюсь в фильме «Чук и Гек». В Перми. В шапке, в тулупе, с бородой. Кайф! Всех люблю!», — сказал Вдовиченков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Чук и Гек» рассчитывает на рибейт. Историю планируют снять в 2021 году. Съемки намечены на январь-сентябрь и пройдут в окрестностях Губахи и Горнозаводска.

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