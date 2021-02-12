Москва, , 09:36 — REGNUM Развёрнутый в 2020 году на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот» временный мобильный госпиталь на 1420 коек закрылся. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Госпиталь работу завершил» — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в стационаре получили медпомощь 6657 гражданских лиц с диагнозом COVID-19.

Госпиталь функционировал при помощи более 1,6 тысячи специалистов из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.