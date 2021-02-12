Томск, , 09:34 — REGNUM Прививку от COVID-19 сделали 8418 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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По состоянию на 11 февраля двукратно привились уже 2546 человек.

В Томскую область поступило 25 312 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ещё свыше 27 тысяч доз должно поступить до конца марта 2021 года.

Заявки на вакцинацию оставили более 24 тысяч жителей региона. За сутки в Томской области вакцинируют около 1300−1500 человек.

Областные власти заверили, что все желающие обязательно будут провакцинированы. Планируется, что это будет не менее полумиллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в регионе было подтверждено 29 194 случая заражения коронавирусом, выздоровел 26 631 человек.

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