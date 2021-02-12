Москва, , 09:34 — REGNUM Адвокаты блогера Алексея Навального подадут жалобу на решение суда о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

«Сегодня мы обжалуем решение Симоновского суда», — цитирует ТАСС адвоката блогера Ольгу Михайлову.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом блогер проведёт в колонии 2,5 года.

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