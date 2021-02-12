Буэнос-Айрес, , 09:33 — REGNUM Суд в Аргентине приступил к рассмотрению дела о контрабанде крупной партии кокаина с помощью российского посольства в Буэнос-Айресе. Как сообщает газета Clarin, слушания начались утром 11 февраля и будут проводиться каждый четверг.

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В качестве обвиняемых по делу проходят два человека — механик Александр Чикало и бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. Первый подозреваемый заявил о своей непричастности к организации поставок наркотика. Его защитник, адвокат Освальдо Миранда уверяет, что его подзащитный «совершенно невиновен».

В свою очередь Близнюк также не призвал вину и отказался давать показания по делу.

Издание напоминает, что обоих обвиняют в сотрудничестве с бандой международных наркоторговцев, которая намеревалась использовать дипломатические посылки посольства РФ в Аргентине для контрабанды в эту страну 12 чемоданов с более чем 389 кг кокаина.

Всего в рамках дела были задержаны шесть человек. Четверо из них предстают перед судом в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина‍. Двенадцать чемоданов с порошком нашли на территории российского посольства в Аргентине. Наркотик был обнаружен российскими дипломатами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, кокаин был обнаружен ещё в 2016 году.

Бизнесмен Андрей Ковальчук, который подозревается в организации канала поставки кокаина из Аргентины в Россию, заявил, что он вообще никак не связан с наркотрафиком, а лишь пытался вывезти из Аргентины небольшую партию кофе, сигар и коньяка.

По версии следствия, Ковальчук при помощи бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова хотел переправить в Россию около 400 килограмм кокаина под видом дипломатической почты. Помимо Ковальчука и Абянова, обвиняемыми по делу являются бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

В феврале 2020 года к рассмотрению дела о контрабанде кокаина из российского посольства в Аргентине приступил Солнцевский суд Москвы.