Москва, , 09:32 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 106 млн. Об этом 12 февраля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 399 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 643 718 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 10 февраля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 105 646 510.