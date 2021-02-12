Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Ульяновской области планируется организовать музеи Победы во всех районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания совета ветеранов и организационного комитета «Победа».

В настоящее время в регионе идёт работа по созданию областного музея трудовой доблести. По словам губернатора Сергея Морозова, при создании экспозиции «ключевой задачей должно стать сохранение памяти о героях кровопролитных сражений, трудовых подвигах ульяновцев».

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова отмечает, что основу экспозиции составит объединенная коллекция фондовых собраний различных музеев: ведомственных музеев, музеев предприятий, училищ и образовательных организаций, а также районных и поселенческих музеев.

В ходе обсуждения губернатор выступил за создание музеев Победы не только в Ульяновске, но и в каждом муниципальном образовании.

По данным властей, в Ульяновской области проживают около 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ульяновск вошёл в первую двадцатку городов, которым присвоен почётный статус «Город трудовой доблести». В Ульяновске и области собрано 200 тыс. подписей в поддержку присвоения данного звания. Памятную стелу «Город трудовой доблести» установят на территории Дома культуры имени 1 Мая.

Также в Ульяновске планируют создать музей под открытым небом, установив памятные знаки о трудовых династиях и восстановив фасады исторических зданий.