Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала еще одного предполагаемого участника конфликта с представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированной уличной акции 31 января 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, проживающего в Северной столице 25-летнего уроженца Тверской области подозревают в применении насилия в отношении правоохранителя.

По версии следствия, на Пионерской площади при задержании за правонарушение мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинил телесные повреждения.

В связи с этим органами СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)

«Подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в Главке МВД.

Напомним, за применение насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии на незаконных акциях в конце января в Петербурге задержано и арестовано судом уже несколько человек. В том числе задержаны лица, из-за действий которых полицейский был вынужден взять в руку пистолет.

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