Берлин, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 320 093.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 556 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 64 191.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,101 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (506 531 заразившийся), Бавария (418 456) и Баден-Вюртемберг (304 257).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 10 237 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.