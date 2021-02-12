Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM Коммунальные службы столицы Бурятии Улан-Удэ с начала февраля вывезли с улиц города 11 тыс. кубометров снега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, работы ведутся круглосуточно на 208 улицах площадью 1,2 млн кв. метров.

Механизированная уборка ведётся в основном по вечерам и ночам, чтобы не усугублять и без того напряжённую обстановку на дорогах. Всего задействовано до 50 единиц техники. Днём на улицы выходят более 200 дворников.

«В первую очередь коммунальщики очистили от остатков снега основные магистрали. Постоянно убираются все общественные территории, особенно лестницы», — добавили в мэрии.