Пермь, , 09:22 — REGNUM ГБУ «Центр развития туризма» Пермского края объявило аукцион на оказание медицинских и лабораторных услуг, позволяющих установить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 у делегатов Пермского края, принимающих участие в мероприятиях различного уровня в 2021 году. Информация об этом опубликована на портале гозакупок.

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Исполнитель контракта должен обеспечить прохождение ПЦР-тестов на наличие коронавируса делегатами Пермского края в количестве 200 штук. График сдачи тестов и пофамильный список делегатов предоставляется заказчиком.

Начальная (максимальная) стоимость контакта составляет 499 тыс. рублей. Один тест оценивается в 2495 рублей. Услуги должны быть оказаны до 31 июля 20 211 года.