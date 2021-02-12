Москва, 12 февраля 2021, 09:21 — REGNUM Сегодня, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, специалиста в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивана Дедова с 80-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил плодотворную, востребованную работу Дедова как основателя и признанного лидера крупной, всемирно известной эндокринологической школы.
«Благодаря Вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершён грандиозный прорыв в развитии отечественного здравоохранения», — подчеркнул Путин и пожелал Дедову здоровья и творческого долголетия.
Справка ИА REGNUM:
Иван Иванович Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительный член РАМН (1994), академик РАН (2003).
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