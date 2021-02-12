Рига, , 09:23 — REGNUM Режим действия по выходным дням комендантского часа, который был введен в Латвии из-за пандемии коронавируса, отменен. Об этом 12 февраля сообщает издание Delfi.

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Уточняется, что премьер-министр республики Кришьянис Кариньш сообщил, что теперь, вместо режима комендантского часа, полицейские будут вести усиленный контроль соблюдения ограничений на собрания, а также, на пересечение границ и соблюдение ограничительных мер карантина.

При этом действие комендантского часа начиналось в пятницу и субботу в 22:00 и завершалось в 05:00.

Кроме того, отмечается, что за отмену данной меру выступило МВД Латвии, так как там посчитали, что правоохранители в этом случае смогут вести более эффективное наблюдение за тем, чтобы соблюдались другие важных противоэпидемиологические ограничения, что могло бы снизить заболеваемость COVID-19.

При этом указывается, что этим шагом в латвийском МВД рассчитывают сэкономить, так как в данном случае не нужно будет оплачивать своим сотрудникам ночные часы работы.

Отметим, режим действия по выходным дням комендантского часа был введен в Латвии перед Новым годом.