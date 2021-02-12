Москва, , 09:20 — REGNUM Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Блогера привезли на автозаке из «Матросской тишины». Заседание суда начнётся в 10:00 мск. Сторонников Навального возле здания суда нет.

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Напомним, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ.

Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Ранее в Бабушкинском суде Москвы прошло рассмотрение этого уголовного дела.

Прокурор во время выступления в суде отметил, что Алексей Навальный умышленно распространил о ветеране ложные сведения. Наблюдатели отметили вызывающее поведение Алексея Навального во время слушаний по делу об оскорблении ветерана.

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