Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 131 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 69 лет, а также мужчины в возрасте 57 лет, 64 года, 73 года и женщина в возрасте 75 лет. Всего в регионе умерли 1315 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации — 125 человек, на ИВЛ — 21 пациент».

Всего в регионе выявлено 33 819 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1892 детей; 31 707 пациентов выздоровели (+103 за сутки).