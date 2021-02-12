Москва, , 09:32 — REGNUM Единый федеральный реестр граждан, ожидающих от государства улучшения жилищных условий, создаст Министерство строительства и ЖКХ России. Реестр будет работать в онлайн-режиме, пишет со ссылкой на ведомство 12 февраля газета «Известия».

В Минстрое отметили, что в настоящее время регионы отчитываются ведомству о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий. Федеральные средства на это выделяются по общей заявке от субъекта с указанием числа льготников.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника», — пояснили в Минстрое.

Новый инструмент также предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит контролировать выполнение обязательств перед нуждающимися в жилье. Проект нормативного-правового акта о создании реестра передан на согласование правительству.

В реестр попадут граждане, жильё которым должны обеспечить за счет средств федерального бюджета. В их числе пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны войн и другие категории.

На сегодняшний день, говорится в публикации, нуждающихся в жилье граждан учитывают разные структуры в муниципалитетах и регионах. Точных данных об их числе нет. Помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 млн семей, на их поддержку требуется около 9 трлн рублей.