Тбилиси, , 09:16 — REGNUM Правительство Грузии не планирует в ближайшее время отменять запрет на открытие зимних горнолыжных курортов. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

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Вопрос о горнолыжных курортах задали главе минздрава журналисты. Тикарадзе ответила, что летом 2020 года уже была совершена ошибка, когда разрешили открыться курортам в Аджарской Автономной Республике.

«Мы не повторим ту ошибку, которую совершили в Аджарии», — сказала министр здравоохранения.

Стоит отметить, что в Грузии в результате введения локдауна весной 2020 года были низкие темпы распространения коронавируса. Летом власти страны разрешили открыться курортам в Аджарии, после чего количество выявляемых случаев заражения коронавирусом стало резко расти сначала в Аджарии, а потом по всей стране.

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