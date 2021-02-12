Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве 12 февраля ожидаются мощный снегопад и метель, сообщает центр «Фобос».

«Сегодня столичный регион будет атакован мощным циклоном «Волкер», сопровождаемым экстремальными снегопадами, порывистым ветром, метелями, ухудшением видимости до нескольких сотен метров и заносами на дорогах», — говорится в прогнозе.

Синоптики рассказали, что до утра 13 февраля выпадет до 28 мм осадков — примерно 80% месячной нормы. При этом высота сугробов в Москве вырастет до 57 сантиметров, в Подмосковье местами до 70 сантиметров.

Температура воздуха в столице опустится до 13 градусов ниже нуля, в Московской области — до 15 градусов ниже нуля. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.