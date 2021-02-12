Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом 12 февраля сообщается на официальном сайте музыканта.

«С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно», — говорится в сообщении.

Также указывается, что перед кончиной Кориа оставил обращение и в нем выразил свою благодарность своим близким и поклонникам за то, что они «помогали гореть огню музыки».

Отметим, Чик Кориа является одним из самых известных и влиятельных в мире джазменов и обладателем 23 американских музыкальных премий «Грэмми». Также он является основателем и лидером джаз-фьюжн группы Return To Forever и был одним из лучших пианистов в составе коллектива такого известного джазового музыканта, как Майлз Дэвис в 1968 году.